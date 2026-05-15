За добу Росія втратила ще 1150 військових — Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 346 390 військових. За останню добу втрати армії РФ склали ще 1150 осіб.

Також, за даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія втратила ще чотири танки, 12 бойових броньованих машин і 32 артилерійські системи.

Крім того, українські військові знищили ще одну реактивну систему залпового вогню та сім наземних робототехнічних комплексів.

Втрати РФ у безпілотниках оперативно-тактичного рівня за добу склали 1780 одиниць, а загальна кількість знищених БПЛА сягнула 291 458.

Також Генштаб повідомив про знищення ще 41 крилатої ракети.

Загальні втрати російської техніки від початку війни, за даними Генштабу, становлять 11 935 танків, 24 569 бойових броньованих машин, 42 085 артилерійських систем та 96 540 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Дані уточнюються.