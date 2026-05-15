        Поліцейських на Хмельниччині розстріляли з автомата: відео з місця

        Галина Шподарева
        15 Травня 2026 18:14
        Місце нападу на поліцейських на Хмельниччині / Фото: Нацполіція
        15 травня на Хмельниччині під час переслідування водія, позбавленого права керування, по поліцейських відкрили вогонь з автомата. Унаслідок стрілянини один правоохоронець загинув, його напарник дістав поранення.

        Про це повідомили в Нацполіції.

        За попередніми даними, наряд сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції переслідував водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

        Під час переслідування чоловік зупинив автомобіль у селі Терлівка та забіг у двір свого будинку. Поліцейські зупинилися біля двору та викликали слідчо-оперативну групу. За кілька секунд пролунали автоматні постріли.

        Унаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний — інспектор сектору реагування патрульної поліції.

        Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, відкрив вогонь у відповідь із табельної зброї. Правоохоронець також дістав вогнепальне поранення та перебуває у лікарні.

        Нападник після стрілянини втік, його розшукують. Відкрито кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України.

        Під час огляду місця події поліцейські вилучили у дворі будинку порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5.45.


