Поліцейських на Хмельниччині розстріляли з автомата: відео з місця

15 травня на Хмельниччині під час переслідування водія, позбавленого права керування, по поліцейських відкрили вогонь з автомата. Унаслідок стрілянини один правоохоронець загинув, його напарник дістав поранення.

Про це повідомили в Нацполіції.

За попередніми даними, наряд сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції переслідував водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

Під час переслідування чоловік зупинив автомобіль у селі Терлівка та забіг у двір свого будинку. Поліцейські зупинилися біля двору та викликали слідчо-оперативну групу. За кілька секунд пролунали автоматні постріли.

Унаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний — інспектор сектору реагування патрульної поліції.

Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, відкрив вогонь у відповідь із табельної зброї. Правоохоронець також дістав вогнепальне поранення та перебуває у лікарні.

Нападник після стрілянини втік, його розшукують. Відкрито кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили у дворі будинку порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5.45.