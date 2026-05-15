ССО підтвердили удар по Рязанському НПЗ

У ніч проти 15 травня українські військові завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу у Росії. Підприємство належить компанії “Роснефть” і є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Операцію з ураження Рязанського НПЗ провели спільно з СБС та іншими складовими Сил безпеки та оборони України.

Об’єкт розташований більш ніж за 500 кілометрів від кордону України.

Завод виробляє авіаційне, автомобільне та дизельне пальне, яке використовується російською армією.

Українські безпілотники вже неодноразово атакували підприємство.

“Такі ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижують його економічні та логістичні спроможності. ССО асиметричними діями продовжують стратегічно знесилювати ворога у війні проти України”, — йдеться у повідомленні.