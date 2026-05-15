У МОЗ повідомили, скільки заробляють лікарі екстреної та первинної допомоги

У квітні 2026 року середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги в Україні становила 41,7 тис. грн, а лікаря первинної ланки — близько 31 тис. грн. Про це у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

За словами Ляшка, фінансування первинної медичної допомоги зросло до 27,3 млрд грн, екстреної меддопомоги — до 12,5 млрд грн, а спеціалізованої медичної допомоги — до 137,6 млрд грн.

“Це на 10,5 тис. грн більше, ніж у 2025 році”, — сказав Ляшко.

За його словами, на первинній ланці середня зарплата лікаря становила 30,5 тис. грн.

Також міністр заявив, що наявний фінансовий ресурс дозволяє забезпечувати зарплати лікарів первинки на рівні 35 тис. грн.

Водночас Ляшко наголосив, що рівень зарплат залежить не лише від обсягів фінансування, а й від якості управлінських рішень у медичних закладах.