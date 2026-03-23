Погрожував самосудом і відправленням на нуль: в Одесі чоловік узяв у заручники бригаду ЕМД

В Одесі чоловік взяв у заручники бригаду екстреної медичної допомоги, яка прибула на виклик до його матері. Зловмисник погрожував медикам та не випускав із приміщення.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

“Чоловік, прикриваючись статусом “військового”, неодноразово погрожував диспетчерам 103, а згодом — взяв у заручники бригаду ЕМД №26, яка прибула на виклик до його матері”, — йдеться в повідомленні.

Чоловік зачинив двері квартири та почав погрожувати лікарю і фельдшеру “самосудом”, відправкою “на нуль” і мобілізацією.

На місце події викликали поліцію, службу охорони та психіатричну бригаду. Спільними діями вдалося врегулювати ситуацію.

У повідомленні наголошується, що цей випадок демонструє умови, в яких щодня працюють медики, а також проблему відсутності посиленої відповідальності за напади на них.