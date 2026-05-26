Аномальний травень в Європі: у Франції з шаленою спекою пов’язують вже сім смертей

У Франції під час аномальної спеки, яка охопила Західну Європу, загинули семеро людей. Смерті були прямо або опосередковано пов’язані з високими температурами.

Про це пише The Guardian.

За словами речниці французького уряду Мод Брежон, п’ятеро людей загинули через утоплення, ще двоє померли під час тренувань.

Французька метеослужба повідомила, що температура 37,1 °C, зафіксована поблизу Оссегора, стала найвищою для травня з початку спостережень. Середня температура по країні сягнула 24,4 °C, перевищивши попередній рекорд 1944 року.

У Великій Британії 25 травня температура в Лондоні піднялася до 34,8 °C. Метеорологи заявили, що це був найспекотніший травневий день в історії країни.

В Іспанії синоптики прогнозують до 40 °C у деяких районах, а в італійському регіоні Лаціо через спеку запровадили обмеження на роботу просто неба у денні години.

Французькі синоптики пояснили погодну ситуацію так званим “тепловим куполом” — гарячим повітрям із Марокко, заблокованим областю високого тиску над Європою.