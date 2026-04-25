Збірна України з жіночої боротьби виграла чемпіонат Європи

Збірна України з жіночої боротьби стала переможницею командного заліку чемпіонату Європи в Тирані. Українські спортсменки здобули вісім медалей, шість із них — золоті.

Про результати виступу повідомили в Міністерстві молоді та спорту України.

Українки стали переможницями Євро з боротьби / Фото: United World Wrestling

Українські борчині здобули на чемпіонаті Європи в Тирані (Албанія) 8 медалей: 6 золотих, 1 срібну та 1 бронзову.

Зокрема, Ірина Коляденко вчетверте у кар’єрі стала чемпіонкою Європи, а Оксана Лівач здобула свій третій титул.

Золоті нагороди вибороли Оксана Лівач (до 50 кг), Ірина Коляденко (до 65 кг), Марія Винник (до 59 кг), Анастасія Алпєєва (до 76 кг), Марія Єфремова (до 53 кг) та Надія Соколовська (до 72 кг).

Срібну медаль здобула Лілія Маланчук (до 55 кг), бронзову — Соломія Винник (до 57 кг).

У Міністерстві зазначили, що після виступу жіночої команди на чемпіонаті Європи з трьох видів боротьби змагання продовжать борці вільного стилю.