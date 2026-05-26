Податку на посилки з AliExpress до 150 євро поки не буде: ВР відхилила законопроєкт

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12360, який передбачав скасування пільгового порогу для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Документ також не змогли відправити на повторне друге читання через нестачу голосів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, для направлення законопроєкту на повторне друге читання не вистачило чотирьох голосів, у результаті чого документ було відхилено.

“Опозиція хотіла провести нормальний закон. Але Слуги завалили прийняття його без правок про посилки, а коли ці правки збили, то був план туди повторно загнати правки по посилках, але навіть на це їм не вистачило голосів”, – написав нардеп.

Законопроєкт передбачав оподаткування міжнародних посилок, зокрема покупок з AliExpress, Amazon та інших закордонних платформ.

Як повідомлялося, ініціатива була частиною зобов’язань України перед МВФ та Європейським Союзом. У Міністерстві фінансів очікували, що ухвалення документа дозволить додатково отримувати близько 10 млрд грн на рік.