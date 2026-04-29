Кредит €90 млрд для України: виплати ЄС можуть залежати від підвищення податків для бізнесу

вропейський Союз розглядає можливість посилення умов надання кредиту Україні обсягом 90 млрд євро, зокрема прив’язавши частину виплат до запровадження податкових змін для бізнесу. Йдеться про макрофінансову допомогу на 8,4 млрд євро, яку планують надати цього року, пише Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, обговорюється зміна пільгової податкової системи для частини українських компаній. Зокрема, пропонується запровадити 20% ПДВ для бізнесу, який нині працює за спрощеною схемою зі ставкою близько 5% від доходу та має річний оборот понад 4 млн грн.

У Міністерстві фінансів України та серед міжнародних партнерів вважають, що чинна система зменшує надходження до бюджету в умовах війни, спотворює конкуренцію та сприяє збереженню тіньової економіки. За оцінками Мінфіну, зміни можуть додати до бюджету понад 40 млрд грн на рік.

Як зазначає Bloomberg, нові умови можуть вплинути лише на частину загального пакета допомоги, який також включає близько 60 млрд євро оборонної підтримки. Водночас ці вимоги можуть викликати напруження всередині українського суспільства, оскільки такі податкові зміни є непопулярними.

Переговори також відбуваються паралельно з обговореннями з Міжнародним валютним фондом щодо іншої кредитної програми на понад 8 млрд доларів. Україна намагається домогтися відтермінування впровадження податкових змін, необхідних для отримання наступних траншів.

У матеріалі йдеться, що Україна вже пропустила березневий дедлайн для ухвалення відповідного законодавства і має час до червня, коли очікується наступний перегляд програми МВФ. Водночас перспективи ухвалення змін залишаються невизначеними через політичні розбіжності.

У Європейській комісії заявили, що працюють над узгодженням умов фінансування та реформ, але деталей не розкривають. Там наголосили, що метою є зміцнення економіки України та прискорення її інтеграції до ЄС.