СБУ заявила про зрив теракту в Одесі: контрабандисти везли дрон з вибухівкою на замовлення ФСБ

Служба безпеки України заявила про запобігання новій спробі теракту в Одесі. За даними слідства, на замовлення ФСБ РФ контрабандисти намагалися доставити до міста ударний безпілотник на оптоволоконному управлінні, споряджений вибухівкою.

СБУ затримала контрабандистів, які везли до Одеси дрон з вибухівкою / Фото: СБУ

Про це повідомила СБУ.

За даними спецслужби, операцію провели спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України та за сприяння командувача Військово-Морських сил ЗСУ.

Слідство встановило, що засоби ураження були заховані серед великої партії тютюнових виробів, які нелегально перевозили через акваторію Чорного моря з тимчасово окупованої Абхазії.

За інформацією СБУ, маршрут контрабандистів пролягав через нейтральні води поблизу острова Зміїний. Там вантаж перевантажували з основного судна на маломірні катери для подальшої прихованої доставки до узбережжя Одещини.

Правоохоронці задокументували дії фігурантів та затримали чотирьох осіб під час доставки підакцизної продукції разом із засобами ураження в район одеського порту.

За версією слідства, організатором каналу є одеський підприємець, який перебуває за кордоном та веде нелегальний бізнес у тимчасово окупованій Абхазії.

У СБУ стверджують, що в обмін на можливість займатися контрабандною діяльністю він погодився співпрацювати з ФСБ Росії та виконати завдання з доставки ударного безпілотника до Одеси.

До схеми, за даними слідства, були залучені троє жителів Одеси та місцевий прикордонник, який мав забезпечити безперешкодний прохід суден до узбережжя.

Також правоохоронці заявляють, що на зворотному шляху фігуранти планували вивезти з України брата організатора каналу морським шляхом.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

У СБУ зазначили, що розглядається питання про додаткову кваліфікацію дій фігурантів за статтями щодо контрабанди зброї та підакцизних товарів, а також про повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.

Організатору каналу готують заочне повідомлення про підозру. За даними спецслужби, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.