Польща розкритикувала присвоєння підрозділу ССО України назви “імені Героїв УПА”

Міністерство закордонних справ Польщі негативно оцінило рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесної назви «імені Героїв УПА». У Варшаві заявили, що такий крок шкодить історичному діалогу між двома країнами та може бути використаний російською пропагандою.

Про це заявив речник МЗС Польщі Мацєй Вев’юр, повідомляє PAP.

У середу президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну назву «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Коментуючи це рішення, Вев’юр заявив, що польська сторона оцінює його «однозначно негативно».

«Це рішення завдає шкоди пам’яті про жертв цієї організації та підриває діалог між нашими народами. Воно може бути використане російською пропагандою, яка прагне роз’єднати нас та підірвати підтримку України, що захищається», — зазначив речник польського МЗС.

За його словами, Варшава порушує це питання під час контактів з українською стороною.

Як повідомив Вев’юр, заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький під час зустрічі з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив розчарування рішенням щодо назви підрозділу.

«Ми вважаємо, що це не сприяє історичному діалогу, який ми ведемо з Україною», — сказав представник польського дипломатичного відомства.

На рішення української влади також відреагував Інститут національної пам’яті Польщі. Установа заявила, що створення культу Української повстанської армії має викликати протест у всіх, хто пам’ятає про діяльність цього формування.

Польська сторона традиційно вважає УПА відповідальною за масові вбивства польського населення на Волині та в Східній Галичині під час Другої світової війни.

Водночас Україна та Польща протягом багатьох років по-різному оцінюють діяльність ОУН і УПА. В Україні ці організації переважно розглядаються як учасники боротьби проти радянської влади та руху опору після Другої світової війни.