Наводив російські удари по Харківщині в обмін на “евакуацію” до РФ: СБУ затримала агента ФСБ

Служба безпеки України затримала на Харківщині агента ФСБ, який коригував ракетно-бомбові та дронові удари російських військ по прифронтових районах області. За даними слідства, він збирав координати українських військових об’єктів в обмін на обіцянку «евакуації» до Росії.

Про це повідомила СБУ.

За даними спецслужби, фігурант пересувався пішки та громадським транспортом, відстежуючи місця базування Сил оборони України, які могли стати цілями для повітряних атак.

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка під час підготовки підсумкового звіту для російської спецслужби з координатами потенційних цілей.

Слідство встановило, що агентом виявився місцевий різноробочий, якого російська спецслужба завербувала після його прокремлівських коментарів у Telegram-чатах.

Після вербування чоловік пройшов інструктаж від куратора з РФ щодо збору розвідувальної інформації та правил конспірації під час контактів із представниками російських спецслужб.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили смартфон із доказами його співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.