Україна встановила рекорд на Ролан Гаррос: до третього кола вийшли чотири тенісистки

Українські тенісистки встановили новий національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції. Вперше в історії Ролан Гаррос до третього кола турніру пробилися одразу чотири представниці України.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

До 1/16 фіналу Ролан Гаррос-2026 вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева.

Найгучнішу перемогу здобула Стародубцева, яка в другому колі обіграла другу ракетку світу Єлену Рибакіну. Це найбільша перемога в історії України на турнірах серії Грендслем.

У другому раунді Світоліна перемогла Кейтлін Кеведо з рахунком 6:0, 6:4, Костюк здолала Кеті Волинець — 6:7, 6:3, 6:3, Стародубцева обіграла Рибакіну — 3:6, 3:1, 7:6, а Олійникова виявилася сильнішою за Кімберлі Біррел — 6:3, 0:6, 7:6.

Єдиною українкою, яка завершила виступи в другому колі, стала Дарія Снігур, що поступилася Пейтон Стернс — 4:6, 0:6.

Попередній національний рекорд на Ролан Гаррос був встановлений у 2025 році, коли до третього кола дійшли три українські тенісистки — Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська.

Як зазначає Суспільне Спорт, це лише другий випадок в історії, коли одразу чотири представниці України вийшли до третього кола турніру Великого шолома. Вперше таке досягнення було зафіксоване на Australian Open-2024.

У матчах за вихід до 1/8 фіналу Світоліна зіграє проти Тамари Корпач із Німеччини, Стародубцева — проти китаянки Ван Сіюй, Олійникова зустрінеться з Діаною Шнайдер, а Костюк — зі швейцаркою Вікторією Голубич.