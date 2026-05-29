ППО знешкодила понад 93% дронів: вночі РФ запустила по Україні 232 БпЛА

У ніч на 29 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та 232 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 217 ворожих дронів, що становить понад 93% від загальної кількості.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, противник застосував балістичну ракету «Іскандер-М» або С-400 із Курської області РФ, а також 232 ударні безпілотники типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія».
Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму.
До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона збила або подавила 217 ворожих безпілотників.
За інформацією Повітряних сил, зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях.
Також у семи місцях зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.
У Повітряних силах зазначили, що атака тривала й після оприлюднення зведення, а в повітряному просторі України залишалися кілька ворожих дронів.
За підрахунками, ефективність роботи української ППО під час цієї атаки склала близько 93,5%.