        ППО знешкодила понад 93% дронів: вночі РФ запустила по Україні 232 БпЛА

        Сергій Бордовський
        29 Травня 2026 09:05
        Дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit / Фото: ODIN I UA miltech project
        У ніч на 29 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та 232 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 217 ворожих дронів, що становить понад 93% від загальної кількості.

        Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

        За даними військових, противник застосував балістичну ракету «Іскандер-М» або С-400 із Курської області РФ, а також 232 ударні безпілотники типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія».

        Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму.

        До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона збила або подавила 217 ворожих безпілотників.

        За інформацією Повітряних сил, зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях.

        Також у семи місцях зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.

        У Повітряних силах зазначили, що атака тривала й після оприлюднення зведення, а в повітряному просторі України залишалися кілька ворожих дронів.

        За підрахунками, ефективність роботи української ППО під час цієї атаки склала близько 93,5%.


