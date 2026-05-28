Ворог атакував Україну “Кинджалом” та 147 БПЛА

У ніч на 28 травня (з 18:30 27 травня) противник атакував аеробалістичною ракетою “Кинджал” та 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання аеробалістичної ракети “Кинджал” та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За інформацією моніторингових груп, “Кинджал” вдарив по аеродрому у Старокостянтинові Житомирської області.