Іноземні військові-добровольці зможуть проходити ВЛК в Україні: Рада ухвалила законопроєкт

27 травня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №15015, який врегульовує проведення військово-лікарської експертизи для іноземних громадян, які планують або проходять військову службу в Україні.

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради України.

Документ передбачає проведення військово-лікарської експертизи для:

визначення придатності до військової служби;

встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень і травм із військовою службою;

визначення необхідності та умов медико-соціальної реабілітації та допомоги.

Експертизу проводитимуть військово-лікарські комісії, створені при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також при закладах охорони здоров’я Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших органів сектору безпеки й оборони.

Також ВЛК зможуть проводити державні та комунальні заклади охорони здоров’я.

Ініціатором змін до законодавства виступило Міністерство оборони України.

“Причина змін — наразі, згідно з вимогами законодавства, однією з обов’язкових умов проходження іноземцями військової служби є підтвердження їхньої придатності до служби за станом здоров’я, що здійснюється через військово-лікарську комісію за результатами проведення військово-лікарської експертизи. Проте на законодавчому рівні питання щодо організації ВЛК для цієї категорії осіб до сьогодні не було врегульовано”, — йдеться в повідомленні.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт та рекомендував парламенту ухвалити його, зазначивши, що реалізація документа сприятиме ефективнішому залученню іноземців до проходження військової служби в Україні.