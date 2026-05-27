        Іноземні військові-добровольці зможуть проходити ВЛК в Україні: Рада ухвалила законопроєкт

        Галина Шподарева
        27 Травня 2026 21:24
        Тренування військових тактичної групи "Афіна" / Фото: Міжнародний Легіон при ГУР МО України
        27 травня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №15015, який врегульовує проведення військово-лікарської експертизи для іноземних громадян, які планують або проходять військову службу в Україні.

        Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради України.

        Документ передбачає проведення військово-лікарської експертизи для:

        • визначення придатності до військової служби;
        • встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень і травм із військовою службою;
        • визначення необхідності та умов медико-соціальної реабілітації та допомоги.

        Експертизу проводитимуть військово-лікарські комісії, створені при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також при закладах охорони здоров’я Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших органів сектору безпеки й оборони.

        Також ВЛК зможуть проводити державні та комунальні заклади охорони здоров’я.

        Ініціатором змін до законодавства виступило Міністерство оборони України.

        “Причина змін — наразі, згідно з вимогами законодавства, однією з обов’язкових умов проходження іноземцями військової служби є підтвердження їхньої придатності до служби за станом здоров’я, що здійснюється через військово-лікарську комісію за результатами проведення військово-лікарської експертизи. Проте на законодавчому рівні питання щодо організації ВЛК для цієї категорії осіб до сьогодні не було врегульовано”, — йдеться в повідомленні.

        Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт та рекомендував парламенту ухвалити його, зазначивши, що реалізація документа сприятиме ефективнішому залученню іноземців до проходження військової служби в Україні.


