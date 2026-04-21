На Закарпатті у голови ВЛК знайшли мільйони готівки — деталі справи

На Закарпатті правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії, якого підозрюють у вимаганні хабарів за оформлення фіктивних медичних висновків. Під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на суму понад 11 млн грн.

Голова ВЛК на Закарпатті вимагав $6 тисяч за фіктивні довідки / Фото: ДБР

Як повідомили в Офісі генерального прокурора України, посадовця підозрюють в організації одержання неправомірної вигоди за сприяння у проходженні військово-лікарської комісії та отриманні висновків про обмежену придатність до служби.

За даними слідства, 60-річний голова ВЛК вимагав у військовозобов’язаного 6 тисяч доларів США за використання наявних медичних документів без належних обстежень і формальне підтвердження діагнозів.

У Державному бюро розслідувань уточнили, що посадовець працював при Берегівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та діяв у змові з іншими членами комісії, з якими планував розподілити отримані кошти.

Правоохоронці задокументували передачу частини грошей і затримали фігуранта після оформлення висновку про обмежену придатність.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи вилучили понад 240 тисяч доларів США, більше 3 тисяч євро, майже 1,3 млн форинтів і понад 260 тисяч гривень. Загальна сума вилученого еквівалентна понад 11 млн грн. Серед коштів були мічені купюри, передані в межах контролю за вчиненням злочину.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Прокурори ініціювали обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також вирішується питання щодо відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інші епізоди та можливу причетність інших осіб до схеми.