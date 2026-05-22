У Росії заявили про найгіршу паливну кризу за час війни

Масовані удари українських дронів по нафтопереробних заводах у європейській частині Росії призвели до масштабної паливної кризи. Про це пише «Новая-Европа» з посиланням на джерела на нафтовому ринку РФ.

За даними видання, через атаки зупинено близько 35% потужностей російської нафтопереробки, які забезпечували 34% виробництва бензину.

Співрозмовники журналістів стверджують, що криза 2026 року може стати найважчою для паливного ринку РФ від початку повномасштабної війни.

«Пального немає взагалі. Усі нафтобази, за словами трейдерів, стоять порожні. Бензовози стоять у чергах по 3–4 дні, і все марно», — заявив один із учасників ринку.

За інформацією «Новой-Европа», оптові ціни на бензин АІ-92 вже перевищують біржові котирування на 30–40%, а на АІ-95 — на 30–35%.

Наприкінці травня ціна АІ-92, порівняно з серединою лютого — до початку інтенсивних ударів по НПЗ — зросла на 25–27% і сягнула 80–85 тисяч рублів за тонну.

У матеріалі зазначається, що в попередні роки різке подорожчання в опті частково стримували великі нафтові компанії завдяки державним субсидіям, однак нинішня ситуація ускладнюється масштабом пошкоджень нафтопереробних заводів.

Джерела видання також попереджають про можливі проблеми із забезпеченням паливом віддалених регіонів Росії, зокрема Крайньої Півночі та Далекого Сходу, куди влітку традиційно починається масове постачання пального.

Один зі співрозмовників журналістів у Сибіру заявив, що незалежні мережі АЗС можуть залишитися без нафтопродуктів.

«Нафтопродукти для незалежних, схоже, закінчуються. Це все. Перспективи на цей рік дуже туманні», — сказав він.

За оцінкою аналітика моніторингової групи CREA Ісаака Леві, російська влада буде змушена шукати баланс між експортом пального та стабільністю внутрішнього ринку.

Серед можливих заходів влади джерела називають продовження заборони на експорт бензину, збільшення державних субсидій для великих нафтових компаній або навіть початок імпорту пального, зокрема з Білорусі.