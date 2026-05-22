        Мерц розколов німецьку пресу пропозицією надати Україні особливий статус у ЄС

        Віктор Алєксєєв
        22 Травня 2026 17:53
        Канцлер ФРН Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський на урядових консультаціях у Берліні / Фото: AP
        Пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца надати Україні особливий статус для тіснішої інтеграції з Європейським Союзом викликала неоднозначну реакцію в німецьких медіа. Про це пише Deutsche Welle.

        Йдеться про ідею «асоційованого членства» України в ЄС, яка передбачає глибшу інтеграцію країни у внутрішній ринок та інституції Євросоюзу.

        Оглядач Berliner Morgenpost Торстен Кнуф назвав ініціативу Мерца «розумною та сміливою». На його думку, канцлер демонструє «жорсткий геополітичний курс» на тлі загрози з боку Росії та ослаблення трансатлантичного союзу в епоху Дональда Трампа.

        Журналіст зазначає, що Мерц намагається посилити вплив Європи та сформувати нову політичну реальність раніше, ніж це зроблять інші гравці.

        Водночас у газеті Neue Osnabrücker Zeitung ідею канцлера назвали такою, що має «добрі наміри, але непередбачувані наслідки». Автор Томас Людвиг вважає, що вступ великої країни зі слабкими інституціями та в умовах війни може серйозно ускладнити роботу ЄС та стати фінансовим тягарем для союзу.

        Він також попередив, що посилення підтримки України може збільшити ризик втягування Євросоюзу у відкритий конфлікт із Росією.

        Ще жорсткіше щодо ініціативи висловився журналіст TAZ Ерік Бонзе, який назвав пропозицію Мерца «непотрібною та небезпечною». За його словами, Україна вже фактично має особливий статус у відносинах з ЄС, а новий формат лише створить додаткові проблеми.

        Зокрема, він вказав на можливе невдоволення країн Західних Балкан, які роками очікують на вступ до Євросоюзу, а також на ризики у сфері безпеки.

        Бонзе зазначив, що якщо Україні нададуть європейські гарантії безпеки та поширять на неї положення про взаємну допомогу, країни ЄС можуть опинитися зобов’язаними реагувати у разі ескалації війни з Росією.


