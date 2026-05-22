Троє рецидивістів із Чернігівщини пограбували комерсанта на понад 8,3 млн грн

Оперативники карного розшуку Нацполіції затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на підприємця на Прикарпатті восени 2025 року. Про це повідомив Департамент карного розшуку Нацполіції.

За даними правоохоронців, пізно ввечері троє невідомих у балаклавах проникли на територію закладу, що належить 56-річному комерсанту. Нападники побили власника, одягли на нього кайданки та викрали із сейфа готівку в різній валюті на загальну суму понад 8,3 мільйона гривень.

У поліції зазначили, що на встановлення причетних до злочину пішло кілька місяців оперативної та аналітичної роботи. Попри спроби конспірації та бажання «залягти на дно», правоохоронці вийшли на підозрюваних.

На Прикарпатті затримали банду розбійників, які викрали понад 8 мільйонів гривень / Фото: Нацполіція

Фігурантами справи виявилися троє мешканців Чернігівської області віком 42, 46 та 66 років. Усі вони раніше були судимі за майнові злочини та злочини, пов’язані зі зброєю.

За силової підтримки спецпризначенців оперативники карного розшуку затримали підозрюваних. Їм інкримінують розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

У разі доведення вини затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.