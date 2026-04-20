Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати магазин на Чернігівщині

У Чернігівській області поліцейські затримали чоловіка, який у магазині погрожував підірвати гранату та вбити оточуючих. Інцидент стався 19 квітня у місті Новгород-Сіверський.

Як повідомили в поліції Чернігівської області, до правоохоронців надійшло повідомлення про нетверезого чоловіка, який у приміщенні магазину погрожує застосувати гранату. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що 57-річний місцевий мешканець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Побачивши поліцейських, він почав погрожувати застосувати проти них гранату.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату «Піро-5», а також ніж. Вилучене направили на експертне дослідження.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 та ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.