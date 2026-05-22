SpaceX скасувала запуск нового Starship за хвилину до старту: що сталося

Компанія SpaceX відклала запуск ракети Starship V3 21 травня після технічних несправностей, які виникли під час фінального етапу підготовки до старту. Політ мав стати дебютною місією третьої версії ракети та відбутися з космодрому Starbase у Південному Техасі.

Про це пише Bloomberg.

Запуск готували в межах 12-ї великої місії Starship. Стартове вікно кілька разів переносили через погодні умови та технічні труднощі, однак наприкінці підготовки погода над майданчиком покращилася.

Втім, приблизно за хвилину до старту автоматичні системи почали фіксувати несправності, через що запуск довелося скасувати.

“Ми багато дізнаємося про ці системи, коли вперше запускаємо їх, і ми не можемо фактично усунути всі ці проблеми в останні секунди перед запуском”, — заявив коментатор трансляції SpaceX Ден Гуот.

Starship V3 мав стати першим польотом третьої версії ракети, яка отримала оновлену конструкцію та покращені характеристики порівняно з попередніми прототипами.