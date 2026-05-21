Grok Ілона Маска провалився у держструктурах США

ШІ-чатбот Grok компанії xAI Ілона Маска не зміг отримати значного поширення у федеральних структурах США. За даними Reuters, серед сотень прикладів використання штучного інтелекту в американському уряді Grok згадується лише кілька разів.

Як повідомляє Reuters із посиланням на урядові документи та джерела у федеральних структурах, у консолідованому реєстрі використання ШІ за 2025 рік зафіксовано понад 400 прикладів застосування таких технологій у державному секторі США.

Лише три з них пов’язані з xAI або Grok.

Реклама

Реклама

Для порівняння, 234 приклади стосувалися технологій OpenAI, зокрема ChatGPT, Codex і Microsoft Copilot. Ще 33 випадки були пов’язані з Gemini від Google та іншими продуктами Alphabet.

Reuters зазначає, що Grok був доступний федеральним агентствам США протягом восьми місяців за символічною ціною у 42 центи для кожного агентства.

Втім, навіть попри активне просування з боку Ілона Маска та структури DOGE, яка рекомендувала використовувати Grok у держорганах, чатбот не зміг отримати широкого поширення.

За словами співрозмовників агентства, у багатьох відомствах працівники віддавали перевагу конкурентам Grok.

Зокрема, у DARPA для інженерного аналізу використовували Gemini, а Claude від Anthropic — для програмування, написання текстів і досліджень.

Одне з джерел Reuters заявило, що Grok “просто не є найкращою моделлю на ринку”.

Також Reuters пише, що xAI нещодавно програла тендер на створення продукту для Міністерства у справах ветеранів США, оскільки чатбот не відповідав вимогам відомства.

Аналітики, опитані агентством, вважають слабке поширення Grok у держструктурах тривожним сигналом для амбітних планів SpaceX та xAI на ринку корпоративного штучного інтелекту.

За даними Reuters, SpaceX оцінює потенційний ринок ШІ-послуг у 26,5 трлн доларів і розраховує заробляти на ньому більше, ніж на інших напрямах бізнесу.

Водночас дані компанії Netskope свідчать, що Grok також не зміг здобути популярність серед корпоративних клієнтів у США.

За словами представника Netskope Рея Канзанезе, використання Grok у корпоративному секторі продовжує падати, а сам чатбот “не схожий на продукт, який стане мейнстримом для корпоративної Америки”.