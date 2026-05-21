Росіяни повторно атакували правоохоронців на кільцевій дорозі Харкова

У Харкові працівники Департаменту надзвичайних ситуацій міськради евакуювали двох поліцейських, службовий автомобіль яких потрапив під удар російського FPV-дрона. Атака сталася на Окружній дорозі в Київському районі.

Як повідомили у Харківській міській раді, російські військові завдали повторного удару по правоохоронцях, які працювали на місці ранкової атаки на вантажівку.

Під час прямування на місце події працівники Департаменту надзвичайних ситуацій помітили поліцейських, автомобіль яких був уражений дроном. Правоохоронців оперативно евакуювали до безпечного місця.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, вранці 21 травня після влучання FPV-дрона у вантажівку на кільцевій дорозі Харкова перекрили частину траси через посилену активність російських безпілотників.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повідомляли про закриття руху для всіх транспортних засобів на ділянці дороги М-03 від Екопарку до Липцівського перехрестя.

За інформацією голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова, FPV-дрон влучив по вантажівці на межі Малоданилівської та сусідньої громади. Він зазначив, що це вже другий такий удар за тиждень у цьому районі.

Унаслідок атаки російського безпілотника загинув 40-річний водій вантажного автомобіля.