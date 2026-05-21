“Ще одна далекобійна санкція”: Зеленський підтвердив удар по Сизранському НПЗ у Росії

21 травня Президент України Володимир Зеленський заявив про ураження Сизранського нафтопереробного заводу в Росії. Підприємство розташоване більш ніж за 800 кілометрів від українського кордону.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

“Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону — понад 800 кілометрів”, — написав Зеленський.

Президент подякував воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій «за влучність».

Нагадаємо, сьогодні Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ став мішенню українських безпілотників. Зранку над НПЗ здійнявся стовп чорного диму, а місцеві жителі повідомляли, що горить одна з установок переробки нафти.