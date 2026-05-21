У Харкові через активність FPV-дронів перекрили частину кільцевої дороги

21 травня після влучання FPV-дрона у вантажівку на кільцевій дорозі Харкова перекрили частину траси. Причина — посилена активність російських безпілотників.

Як повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, закривається рух для всіх транспортних засобів від Екопарку до Липцівського перехрестя.

“Через активність російських БпЛА на Харківській кільцевій дорозі тимчасово закривається рух для всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі М-03 на ділянці км 491 — км 501”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова, російський FPV-дрон влучив по вантажівці на межі Малоданилівської та сусідньої громади.

“Це вже друге влучання за тиждень в цьому місці. З міркування безпеки для тих хто рухається з громади до Київського та Салтівського району міста рекомендую пересуватися лише містом”, — написав Гололобов.

Нагадаємо, 21 травня у Харківському районі російські військові атакували безпілотником вантажний автомобіль. Унаслідок удару загинув 40-річний водій.