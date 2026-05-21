Смертельна ДТП у Харкові: автівка на шаленій швидкості знесла двох пішоходів, один загинув

20 травня, близько 21:30, у Харкові під колеса Audi A4 потрапили двоє пішоходів. Від удару один із постраждалих загинув на місці.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, 38-річний водій Audi скоїв наїзд на двох пішоходів, які вийшли на проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП загинув 18-річний хлопець. Також постраждала дівчина, з травмами її доставили до лікарні.

За даними Харківської обласної прокуратури, аварія сталася близько 21:30 на проспекті Героїв Харкова.

“Водій автомобіля Audi A4, рухаючись із суттєвим перевищенням допустимої швидкості у напрямку бульвару Богдана Хмельницького, скоїв наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП загинув 18-річний хлопець. Ще одна потерпіла — 17-річна дівчина — дістала тілесні ушкодження та була госпіталізована”, — йдеться в повідомленні.

Після наїзду Audi зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, який рухався позаду у попутному напрямку. Встановлено, що водій Audi був тверезий.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.