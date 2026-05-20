Окупанти лізли хвиля за хвилею: ЗСУ стабілізують ситуацію у Степногірську

На Запорізькому напрямку українські військові, схоже, влаштували росіянам дуже неприємний сюрприз. Після тривалого тиску та постійних штурмів Сили оборони провели зачистку Степногірська — населеного пункту, за який останнім часом точилися важкі бої.

Про це повідомили OSINT-аналітики проєкту DeepState, посилаючись на відео бійців ГУР, які працюють на цій ділянці фронту.

І якщо коротко — росіяни намагалися продавити напрямок буквально “м’ясом”, але в підсумку самі отримали серйозні проблеми.

За даними аналітиків, ситуація навколо Степногірська давно залишалася дуже складною. Ворог постійно тиснув і намагався закріпитися в районі. Ба більше — російські групи навіть просочувалися вглиб оборони в район населених пунктів Річне, Лук’янівське та Павлівка.

Але тут починається найнеприємніше вже для самих окупантів. Українські військові змогли вибити росіян із цих районів і розвинути успіх далі.

У DeepState зазначають, що ситуація на ділянці помітно покращилася після зміни командира корпусу, який активніше взявся за цей напрямок. Особливу роль відіграли оператори дронів і удари по логістиці противника.

Пілоти повідомляють, що вдалося серйозно “прорідити” російських операторів БпЛА та зменшити їхній вплив на бойові дії. А коли українські сили отримали перевагу в повітрі й по логістиці, почалася активна робота із зачистки місцевості від російської піхоти.

Втім, ейфорії тут поки що немає. У DeepState прямо попереджають: говорити про повний контроль над районом ще зарано.

Причина проста — російська піхота продовжує лізти вперед, просочуватися й намагатися закріплюватися. Саме тому зона на мапі змінилася з “червоної” на “сіру”, а не на “синю”.

Тобто ситуація виглядає приблизно так: Росія все ще має достатньо людей, щоб постійно кидати їх у штурми, але реалізовувати свої плани окупантам стало значно складніше.

І це вже дуже характерна картина нинішньої війни. Бо фронт дедалі більше нагадує не стрімкі прориви з фільмів про Другу світову, а виснажливу боротьбу за кожну посадку, будинок і дорогу, де перевагу отримує той, хто краще працює дронами, логістикою та координацією.