        Суспільство

        Українські військові звільнили Одрадне та околиці у Харківській області

        Сергій Бордовський
        15 Травня 2026 10:15
        Сили оборони України повернули під контроль Одрадне на Харківщині / Фото: DeepState
        Сили оборони України повернули під контроль село Одрадне та прилеглі території у Харківській області.

        Про звільнення населеного пункту повідомила 129 окрема важка механізована бригада.

        За даними військових, у результаті спланованої операції українські підрозділи здійснили зачистку Одрадного Дворічанського району Харківської області та повернули населений пункт разом із прилеглою місцевістю під контроль України.

        У бригаді зазначили, що під час штурмових дій українські військові завдали противнику вогневого ураження та вибили російські сили з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів.

        До операції були залучені штурмові підрозділи, оператори безпілотників та артилерія.

        “Їхня злагоджена робота дозволила послідовно виявляти, уражати й знищувати живу силу, вогневі засоби та укриття противника”, — йдеться у повідомленні.

        Аналітики DeepState також підтвердили звільнення Одрадного.

        За їхніми даними, російські війська зазнали значних втрат поблизу села, а частина окупантів відступила.

        У DeepState зазначили, що нові тактики ведення бойових дій дали результат, а 129 ОВМБр продовжує звільняти українську територію.


