Українські військові звільнили Одрадне та околиці у Харківській області

Сили оборони України повернули під контроль село Одрадне та прилеглі території у Харківській області.

Про звільнення населеного пункту повідомила 129 окрема важка механізована бригада.

За даними військових, у результаті спланованої операції українські підрозділи здійснили зачистку Одрадного Дворічанського району Харківської області та повернули населений пункт разом із прилеглою місцевістю під контроль України.

Реклама

Реклама

У бригаді зазначили, що під час штурмових дій українські військові завдали противнику вогневого ураження та вибили російські сили з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів.

До операції були залучені штурмові підрозділи, оператори безпілотників та артилерія.

“Їхня злагоджена робота дозволила послідовно виявляти, уражати й знищувати живу силу, вогневі засоби та укриття противника”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики DeepState також підтвердили звільнення Одрадного.

За їхніми даними, російські війська зазнали значних втрат поблизу села, а частина окупантів відступила.

У DeepState зазначили, що нові тактики ведення бойових дій дали результат, а 129 ОВМБр продовжує звільняти українську територію.