        Джерело розповіло про складну ситуацію в Мирнограді

        Сергій Бордовський
        13 Травня 2026 09:35
        Мирноград / Фото: Associated Press
        Сили оборони України не мають завдання залишати Покровськ і продовжують утримувати позиції у північній частині міста. Водночас ситуація у Мирнограді залишається складнішою, і там можливий контрольований відхід українських військових.

        Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у Силах оборони, російські війська наразі використовують Покровськ як “накопичувач живої сили” та стягують туди додаткові резерви.

        “Для ЗСУ завдання — ведення позиційної оборони, ніхто звідти виходити наразі не збирається”, — заявив співрозмовник видання.

        За його словами, українські військові також залишаються у Мирнограді, однак там ситуація “значно складніша”, тому контрольований відхід “може мати місце”.

        Джерело зазначило, що інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку залишається високою, зокрема й під час так званого “перемир’я” 9-11 травня.

        При цьому російська авіація, за словами співрозмовника, залишається однією з головних проблем для українських підрозділів у районі Покровська.

        Також складною залишається логістика, особливо евакуація поранених. За словами джерела, для цього українські військові використовують наземні роботизовані комплекси та “вигадують складні схеми” для вивезення особового складу.


