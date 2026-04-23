Буданов заявив про перехід до нового етапу війни: інтеграція ШІ в озброєння

Україна переходить до нового етапу розвитку безпілотних систем, який передбачає інтеграцію штучного інтелекту та створення автономних бойових платформ. Такі розробки вже є і невдовзі можуть стати «сюрпризом» для ворога.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час Київського безпекового форуму.

За його словами, нині як Україна, так і Росія досягли певного максимуму у використанні наявних технологій управління дронами, тому просте збільшення їх кількості вже не дає вирішального ефекту.

Реклама

Реклама

Буданов наголосив, що наступним етапом стане повна інтеграція штучного інтелекту у військові системи.

Він зазначив, що Україні потрібен перехід до автономних систем, які зможуть самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати без участі оператора.

За словами керівника Офісу президента, такі технології вже розробляються, і їхнє застосування найближчим часом може стати несподіванкою для противника.