        Буданов заявив про перехід до нового етапу війни: інтеграція ШІ в озброєння

        Сергій Бордовський
        23 Квітня 2026 19:44
        Кирило Буданов на Київському безпековому форумі, 23 квітня 2026 року / Скриншот
        Україна переходить до нового етапу розвитку безпілотних систем, який передбачає інтеграцію штучного інтелекту та створення автономних бойових платформ. Такі розробки вже є і невдовзі можуть стати «сюрпризом» для ворога.

        Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час Київського безпекового форуму.

        За його словами, нині як Україна, так і Росія досягли певного максимуму у використанні наявних технологій управління дронами, тому просте збільшення їх кількості вже не дає вирішального ефекту.

        Буданов наголосив, що наступним етапом стане повна інтеграція штучного інтелекту у військові системи.

        Він зазначив, що Україні потрібен перехід до автономних систем, які зможуть самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати без участі оператора.

        За словами керівника Офісу президента, такі технології вже розробляються, і їхнє застосування найближчим часом може стати несподіванкою для противника.


