У Вінниці пролунав вибух у школі, постраждали двоє підлітків

26 травня в одній зі шкіл Вінниці вибухнула тренувальна граната, яку до школи приніс восьмикласник. Після детонації двоє підлітків звернулися по медичну допомогу.

Про це повідомили в ГУНП у Вінницькій області.

Вибух пролунав близько 8:30. Як встановили правоохоронці, один з учнів 8 класу приніс до школи предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату, та залишив його на парті.

Двоє однолітків взяли пристрій до рук, після чого сталася детонація.

За словами хлопця, гранату привіз його родич-військовий.