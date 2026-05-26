        У Вінниці пролунав вибух у школі, постраждали двоє підлітків

        Галина Шподарева
        26 Травня 2026 15:11
        Двоє підлітків постраждали внаслідок вибуху у школі у Вінниці / Фото: ГУНП у Вінницькій області
        26 травня в одній зі шкіл Вінниці вибухнула тренувальна граната, яку до школи приніс восьмикласник. Після детонації двоє підлітків звернулися по медичну допомогу.

        Про це повідомили в ГУНП у Вінницькій області.

        Вибух пролунав близько 8:30. Як встановили правоохоронці, один з учнів 8 класу приніс до школи предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату, та залишив його на парті.

        Двоє однолітків взяли пристрій до рук, після чого сталася детонація.

        За словами хлопця, гранату привіз його родич-військовий.

        Фрагменти гранати / Фото: ГУНП у Вінницькій області

