Жителька Запоріжжя продала сина для жебракування за 600 грн: що вирішив суд

У Запоріжжя суд засудив 59-річну жінку за торгівлю власною малолітньою дитиною. Жінка віддала 12-річного сина для використання у жебракуванні за 600 гривень на день.

Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, після втрати роботи жінка спочатку використовувала хлопчика для збору грошей під виглядом благодійності. У грудні 2020 року вона домовилася передати дитину сторонньому чоловікові для жебракування за грошову винагороду.

Правоохоронці викрили злочин після звернення мешканця Запоріжжя, який повідомив про можливу експлуатацію дитини.

За даними прокуратури, жінка привела сина на зустріч із «покупцем» разом зі свідоцтвом про народження. Після отримання грошей її затримали.

Дитину вилучили та помістили до центру соціально-психологічної реабілітації.

Суд визнав жінку винною за ч. 3 ст. 149 КК України — торгівля людьми з метою експлуатації, вчинена щодо малолітнього, та призначив їй дев’ять років позбавлення волі.