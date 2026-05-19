У Києві затримали охоронця університету, який коригував удари РФ по столиці

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по Києву та Донецькій області. Агентом російської воєнної розвідки виявився охоронець одного зі столичних університетів.

Про це повідомили в СБУ.

За версією слідства, чоловіка завербували через його сестру, яка проживає в Росії. Жінка виконувала роль “зв’язкової” та передавала координати російській воєнній розвідці.

У Києві підозрюваний відстежував наслідки російських атак для коригування повторних ударів. Серед його основних цілей були теплоелектроцентралі та інші об’єкти енергетичної інфраструктури столиці.

“Задокументовано, як агент об’їжджав місто, відстежував “прильоти”, позначав їхню геолокацію на гугл-карті та фотографував пошкоджені споруди. Також він збирав дані про дислокацію запасних командних пунктів та бойових позицій Сил оборони у Донецькій області”, – розповіли в СБУ.

Для збору даних чоловік розпитував знайомих про українських військових на різних напрямках фронту. Підозрюваного затримали за місцем проживання у Київській області. Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон із доказами роботи на російську розвідку.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.