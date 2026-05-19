Дрони РФ вдарили по газовій інфраструктурі на Чернігівщині — Нафтогаз

Уранці 19 травня російські війська атакували кілька об’єктів газової інфраструктури у Чернігівській області. Унаслідок ударів пошкоджене критично важливе обладнання.
Про це повідомили у компанії Нафтогаз України.
Російські дрони влучили по виробничих об’єктах газової інфраструктури Чернігівщини.
Після атаки на території об’єктів зафіксували руйнування критичного обладнання.
Персонал одного з атакованих об’єктів евакуювали. Постраждалих немає.
На місцях працюють профільні служби. Масштаби пошкоджень та наслідки атаки уточнюють.