        Дрони РФ вдарили по газовій інфраструктурі на Чернігівщині — Нафтогаз

        Галина Шподарева
        19 Травня 2026 10:15
        Пожежі на місці російської атаки / Фото: NaftogazUA
        Уранці 19 травня російські війська атакували кілька об’єктів газової інфраструктури у Чернігівській області. Унаслідок ударів пошкоджене критично важливе обладнання.

        Про це повідомили у компанії Нафтогаз України.

        Російські дрони влучили по виробничих об’єктах газової інфраструктури Чернігівщини.

        Після атаки на території об’єктів зафіксували руйнування критичного обладнання.

        Персонал одного з атакованих об’єктів евакуювали. Постраждалих немає.

        На місцях працюють профільні служби. Масштаби пошкоджень та наслідки атаки уточнюють.


