Росія завдала ударів по об’єктах Нафтогазу у трьох областях

Російські війська другу добу поспіль атакують об’єкти Групи Нафтогаз у різних регіонах України. Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктуру та поранено працівника компанії.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що російські війська другу добу атакують критичну інфраструктуру компанії.

За його словами, напередодні обстрілів зазнав газовидобувний об’єкт у Харківській області. Там зафіксовано пошкодження обладнання, фахівці працюють на місці та оцінюють наслідки.

Реклама

Реклама

Сьогодні внаслідок влучання ворожої авіабомби пошкоджено газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання.

Ремонтні служби координують дії з військовими та розпочнуть ліквідацію наслідків, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Крім того, на Дніпропетровщині один із працівників Групи Нафтогаз зазнав поранення внаслідок обстрілу. Йому надають необхідну медичну допомогу.

За словами Корецького, від початку року російські війська вже 99 разів атакували об’єкти Групи Нафтогаз.