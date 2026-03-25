Міненерго та Нафтогаз уклали низку угод із американськими партнерами

Українська делегація у США досягла низки домовленостей із американськими компаніями щодо розвитку енергетичних проєктів. Йдеться про угоди у сфері видобутку, технічного обслуговування та підвищення енергетичної стійкості.

У межах роботи української делегації у Сполучених Штатах досягнуто важливих домовленостей із американськими компаніями щодо реалізації енергетичних проєктів в Україні, повідомив Денис Шмигаль.

Зокрема, Міністерство енергетики уклало Угоду про розподіл вуглеводнів із компанією Aspect Holdings, що має сприяти залученню інвестицій у розвиток українського видобутку та підвищенню енергетичної безпеки.

Крім того, НАК «Нафтогаз України» підписала Меморандум із виробником енергетичного обладнання Solar Turbines. Серед напрямів співпраці — локалізація сервісу та технічного обслуговування, навчання українських фахівців та інші ініціативи для підвищення стійкості та незалежності об’єктів Групи Нафтогаз.

Також укладено меморандум про взаєморозуміння між Нафтогазом і компанією Baker Hughes. Очікується, що його реалізація дозволить підвищити енергоефективність і надійність роботи газових турбін і компресорних агрегатів, а також оптимізувати видобуток.

Окремо Нафтогаз підписав меморандум з Американським інститутом нафти. Документ передбачає обмін інформацією щодо стандартів, сертифікації, технологій і найкращих галузевих практик, а також участь українських експертів у розробці стандартів.