Politico: У Німеччині проходять закриті перемовини на тлі нових погроз РФ Києву

Головний переговорник України та секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліна, де проводить зустрічі з радниками з нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії. Переговори проходять у закритому форматі на тлі дискусій щодо можливого асоційованого членства України в ЄС та нових погроз РФ Києву.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, Умєров у вівторок прибув до Берліна для переговорів після того, як Росія закликала іноземних дипломатів залишити Київ через заплановані авіаудари.

Реклама

Реклама

Двоє співрозмовників Politico, знайомих із деталями зустрічі, повідомили, що Умєров проведе переговори з радниками з національної безпеки країн “Європейської трійки” — Німеччини, Франції та Великої Британії.

Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відмовився коментувати зустріч, назвавши її “конфіденційною”. Українське посольство в Берліні також не надало коментарів.

Politico зазначає, що напередодні Умєров перебував у Брюсселі, де проводив переговори з високопосадовцем Єврокомісії щодо співпраці у сфері оборонної промисловості. Вранці у вівторок він вилетів до Берліна.

Дипломатична активність відбувається після масованої російської атаки на Київ у вихідні та заяв Москви про намір завдавати “послідовних і системних ударів”. МЗС РФ також закликало дипломатів та іноземних громадян якнайшвидше залишити українську столицю.

Водночас посол ЄС в Україні відкинув цю вимогу, заявивши: “Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною”.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв про можливість згортання американської участі в мирних переговорах щодо України. За його словами, переговори “не були результативними”.

Останніми тижнями європейські посадовці також обговорювали можливість прямих контактів із Володимиром Путіним для переговорів. Серед можливих кандидатур для такої ролі називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, однак вона заявила, що не є «правильною людиною» для цього.

Переговори Умєрова в Берліні проходять на тлі напруженості між Мерцом і Володимиром Зеленським після пропозиції канцлера Німеччини надати Україні “асоційоване членство” в ЄС перед можливим повноцінним вступом у майбутньому.

Український президент відкинув цю пропозицію, заявивши, що “місце України в Європейському Союзі має бути повним, повноцінним і рівноправним”.

Раніше Мерц припускав, що такий формат асоційованого членства міг би стати компромісом і допомогти Зеленському отримати суспільну підтримку для передачі окупованих Росією територій у межах можливого мирного врегулювання.

Один із дипломатів ЄС у коментарі Politico назвав час проведення переговорів «показовим».

“Минулого тижня багато хто в Брюсселі запитував, чому Мерц робить публічною свою пропозицію щодо асоційованого членства України саме зараз. Те, що сьогодні Умєров перебуває в Берліні, свідчить про чіткий зв’язок у часі”, — сказав дипломат.