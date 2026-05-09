Рубіо заявив, що переговори щодо війни РФ проти України “застопорилися”

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України наразі «застопорилися».

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у посольстві США в Римі.

За словами Рубіо, Сполучені Штати намагалися виконувати роль посередника у переговорах між Україною та Росією, однак поки це не принесло результату.

«Ми готові відігравати цю роль, якщо це буде продуктивно. Ми не хочемо витрачати наш час і вкладати енергію в процес, який не рухається вперед», — заявив держсекретар США.

Водночас Рубіо наголосив, що Вашингтон залишається готовим повернутися до активного посередництва, якщо з’явиться можливість наблизити сторони до мирної угоди.

Він також назвав війну «трагедією» та заявив, що обидві сторони зазнають великих людських і економічних втрат.

Коментуючи удари по цивільних об’єктах в Україні, Рубіо зазначив, що кожне таке повідомлення лише нагадує про необхідність завершення війни.

«На жаль, зараз ці зусилля застопорилися, але ми завжди готові, якщо обставини зміняться», — додав він.