Трамп заявив про триденне припинення вогню між Україною та РФ і великий обмін полоненими

Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість щодо триденного припинення вогню між Росією та Україною. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, режим припинення вогню триватиме 9, 10 та 11 травня. Він зазначив, що «вся кінетична активність» у цей період має бути призупинена.

Також Трамп повідомив про домовленість щодо обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» між Україною та Росією.

Американський президент заявив, що особисто звертався з таким проханням до президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, а також подякував обом сторонам за згоду.

Трамп додав, що сподівається на початок завершення «дуже довгої, смертоносної та важкої війни». За його словами, переговори щодо завершення конфлікту тривають, і сторони «стають дедалі ближчими» до врегулювання.

У своєму дописі президент США також зазначив, що святкування у Росії пов’язані з Днем перемоги, однак Україна, за його словами, також була «великою частиною та фактором Другої світової війни».