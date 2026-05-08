Пентагон почав публікувати розсекречені файли про НЛО

Пентагон оголосив про початок публікації урядових файлів, пов’язаних із НЛО, після відповідного розпорядження президента США Дональда Трампа щодо ідентифікації та розсекречення таких матеріалі, пише Bloomberg.

У Міністерстві оборони США повідомили, що документи публікуватимуть поетапно на новому федеральному урядовому сайті. До процесу також залучені Білий дім, НАСА, Федеральне бюро розслідувань, Офіс директора національної розвідки, Міністерство енергетики США та інші відомства.

У заяві Пентагону зазначається, що попередні адміністрації нібито намагалися дискредитувати або стримувати інтерес американців до цієї теми, тоді як Трамп прагне забезпечити «максимальну прозорість» і дозволити громадськості самостійно оцінити зміст оприлюднених матеріалів.

На сайті вже опублікували першу частину документів, до якої увійшли матеріали розслідувань, свідчення очевидців та публічні звіти щодо невпізнаних літаючих об’єктів і «літаючих тарілок».

У лютому Трамп заявляв у соцмережі Truth Social, що доручить розсекретити ці файли після коментарів експрезидента США Barack Obama, який у подкасті припустив можливість існування прибульців.