Трамп анонсував публікацію документів про НЛО: перші матеріали з’являться найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що перегляд матеріалів, пов’язаних із НЛО, виявив низку «цікавих» документів. Першу частину цих даних планують оприлюднити найближчим часом, повідомляє Reuters.

За словами Дональда Трампа, його адміністрація знайшла багато «дуже цікавих документів», і перші публікації розпочнуться «дуже, дуже скоро». Він зробив цю заяву під час виступу перед прихильниками на заході консервативної організації Turning Point USA.

У лютому Трамп доручив американським відомствам розпочати розсекречення урядових файлів, що стосуються НЛО, невпізнаних повітряних явищ і можливого позаземного життя, посилаючись на значний суспільний інтерес до цієї теми.

Рішення про перегляд документів він ухвалив після того, як звинуватив колишнього президента Барака Обаму в неналежному розкритті секретної інформації. Йдеться про висловлювання Обами в подкасті, де він сказав, що інопланетяни «реальні».

Згодом Обама уточнив, що не бачив доказів контактів із позаземним життям під час свого президентства, хоча зазначив, що ймовірність існування життя у Всесвіті є високою.

Сам Трамп також заявив, що не бачив доказів існування інопланетян і не має певності щодо їхнього існування.

Упродовж останніх років Пентагон розслідував повідомлення про НЛО. У 2022 році високопосадовці військового відомства заявляли, що не знайшли доказів відвідування Землі інопланетянами або їхнього аварійного приземлення.

У звіті Пентагону за 2024 рік зазначено, що урядові розслідування США з часів завершення Другої світової війни не виявили доказів позаземних технологій, а більшість спостережень виявилися неправильно ідентифікованими звичайними об’єктами або явищами.