Зеленський анонсував кадрові рішення в уряді та дипломатичному корпусі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в державі готують кадрові рішення в уряді та дипломатичному корпусі.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, сьогодні відбулася тривала та детальна нарада за участю урядовців і народних депутатів, під час якої обговорювали кадрові питання, що потребують вирішення.

Президент наголосив, що державі потрібна «більш активна внутрішня робота».

Окремо Зеленський заявив про необхідність змін у дипломатичному корпусі.

«Є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі», — сказав президент.

За його словами, відповідні рішення планують ухвалювати найближчими тижнями.