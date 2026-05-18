Зеленський анонсував кадрові рішення в уряді та дипломатичному корпусі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в державі готують кадрові рішення в уряді та дипломатичному корпусі.
Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.
За словами Зеленського, сьогодні відбулася тривала та детальна нарада за участю урядовців і народних депутатів, під час якої обговорювали кадрові питання, що потребують вирішення.
Президент наголосив, що державі потрібна «більш активна внутрішня робота».
Окремо Зеленський заявив про необхідність змін у дипломатичному корпусі.
«Є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі», — сказав президент.
За його словами, відповідні рішення планують ухвалювати найближчими тижнями.