        Зеленський анонсував кадрові рішення в уряді та дипломатичному корпусі

        Віктор Алєксєєв
        18 Травня 2026 21:06
        Володимир Зеленський і міністр МЗС Андрій Сибіга / Фото Офіс президента
        Президент України Володимир Зеленський заявив, що в державі готують кадрові рішення в уряді та дипломатичному корпусі.

        Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

        За словами Зеленського, сьогодні відбулася тривала та детальна нарада за участю урядовців і народних депутатів, під час якої обговорювали кадрові питання, що потребують вирішення.

        Президент наголосив, що державі потрібна «більш активна внутрішня робота».

        Окремо Зеленський заявив про необхідність змін у дипломатичному корпусі.

        «Є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі», — сказав президент.

        За його словами, відповідні рішення планують ухвалювати найближчими тижнями.


