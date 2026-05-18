У Києві затримали аферистів, які залякали пенсіонера “справою за фінансування РФ”

У Києві оперативники карного розшуку Нацполіції затримали двох чоловіків, яких підозрюють у масштабному шахрайстві щодо 79-річного пенсіонера.

За даними поліції, аферисти видавали себе за працівників СБУ та телефоном звинуватили чоловіка у нібито «фінансуванні держави-агресора». Вони погрожували кримінальним провадженням і надсилали потерпілому фальшиві повістки.

Щоб «довести невинуватість», шахраї переконали пенсіонера пройти вигадану «перевірку» та «задекларувати» свої заощадження.

Реклама

Реклама

Під психологічним тиском чоловік передав спільникам готівку в різній валюті на загальну суму 6,7 мільйона гривень.

За інформацією правоохоронців, після цього зловмисники перевели гроші на криптогаманець.

Обох фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.