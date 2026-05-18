        Суспільство

        Один на 100 тисяч: у Миколаївському зоопарку показали рідкісне кенгуреня-альбіноса

        Галина Шподарева
        18 Травня 2026 13:24
        читать на русском →
        Рідкісне кенгуреня народилося у Миколаєві / Фото: Пресслужба Миколаївського зоопарку
        Рідкісне кенгуреня народилося у Миколаєві / Фото: Пресслужба Миколаївського зоопарку

        У Миколаївському зоопарку показали кенгуреня-альбіноса, яке стало першим представником цього виду з такою особливістю, народженим у зоопарку. Малюк уже активно пересувається вольєром і часто залишає сумку матері.

        Про це повідомили у пресслужбі Миколаївського зоопарку.

        Як розповіли у закладі, дитинча рудо-сірого валабі стало більш активним: воно бігає поруч із матір’ю, вмивається, харчується та спостерігає за відвідувачами.

        Реклама
        Реклама

        Раніше у зоопарку розповідали, що кенгуреня лише почало виглядати із сумки матері та досліджувати вольєр. Малюк грівся на сонці, але ще не залишав сумку повністю.

        У зоопарку наголосили, що це перший альбінос рудо-сірого валабі, який народився у закладі.

        Довідка. Альбінізм у валабі вважається дуже рідкісним явищем. За даними австралійських зоопарків та фахівців із догляду за тваринами, така генетична особливість може траплятися приблизно в одного зі 100 тисяч валабі. В дикій природі тварини-альбіноси мають менше шансів на виживання через світле забарвлення, яке робить їх помітнішими для хижаків.

        Кенгуреня-альбінос у Миколаєві / Фото: Пресслужба Миколаївського зоопарку

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov