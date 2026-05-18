Один на 100 тисяч: у Миколаївському зоопарку показали рідкісне кенгуреня-альбіноса

У Миколаївському зоопарку показали кенгуреня-альбіноса, яке стало першим представником цього виду з такою особливістю, народженим у зоопарку. Малюк уже активно пересувається вольєром і часто залишає сумку матері.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївського зоопарку.

Як розповіли у закладі, дитинча рудо-сірого валабі стало більш активним: воно бігає поруч із матір’ю, вмивається, харчується та спостерігає за відвідувачами.

Раніше у зоопарку розповідали, що кенгуреня лише почало виглядати із сумки матері та досліджувати вольєр. Малюк грівся на сонці, але ще не залишав сумку повністю.

У зоопарку наголосили, що це перший альбінос рудо-сірого валабі, який народився у закладі.

Довідка. Альбінізм у валабі вважається дуже рідкісним явищем. За даними австралійських зоопарків та фахівців із догляду за тваринами, така генетична особливість може траплятися приблизно в одного зі 100 тисяч валабі. В дикій природі тварини-альбіноси мають менше шансів на виживання через світле забарвлення, яке робить їх помітнішими для хижаків.