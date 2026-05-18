Квартира по довіреності. Чи реально зараз купити житло в Харкові за півціни від тих, хто виїхав

Сьогодні нерухомість в Харкові привертає увагу багатьох інвесторів та шукачів вигідних пропозицій. Через об’єктивні обставини та міграцію на ринку з’явилася велика кількість об’єктів, які продаються дистанційно.

Головне питання, яке хвилює потенційних покупців: чи дійсно можна придбати квартиру за довіреністю за половину її докризової вартості від власників, які виїхали? У цій статті ми розберемо реалії ринку, основні ризики та правила безпечної купівлі.

Що таке купівля квартири по довіреності

Продаж за довіреністю — це юридична процедура, при якій власник майна делегує право підпису та оформлення угоди третій особі (родичу, другу або рієлтору).

В умовах, коли багато власників перебувають за кордоном і не можуть приїхати для укладання договору особисто, цей інструмент став масовим явищем.

Як працює продаж від тих, хто виїхав

Власник звертається до консульства України або місцевого іноземного нотаріуса та оформлює генеральну довіреність на продаж нерухомості.

Документ пересилається в Україну, де довірена особа займається показами квартири, збором довідок та безпосереднім підписанням договору купівлі-продажу без присутності господаря.

Плюси та мінуси купівлі житла по довіреності

Угоди з представниками власника мають свої особливості, які критично важливо враховувати перед внесенням завдатку.

Характеристика Переваги для покупця Недоліки та ризики Ціноутворення Власники за кордоном частіше готові до відчутного торгу та знижок. Аномально низька ціна часто використовується шахраями для привернення уваги. Асортимент Великий вибір квартир з готовим свіжим ремонтом та технікою. Довіреність може бути підробленою або виданою під психологічним тиском. Оперативність Довірена особа знаходиться на місці і готова швидко провести угоду. Власник має право скасувати довіреність в останній момент перед підписанням. Оформлення Усі документи проходять обов’язкову нотаріальну перевірку. Смерть довірителя автоматично анулює документ (нотаріус не завжди знає про це).

Основні переваги для покупця

Головний плюс – це можливість знайти дійсно ліквідний об’єкт у хорошому районі. Люди, які будували життя в Харкові, часто залишили повністю укомплектовані квартири формату «заїжджай і живи», які зараз можна придбати вигідніше за ринкову норму.

Головні ризики та підводні камені

Основна небезпека криється у відсутності прямого контакту з реальним власником. Довіреність є похідним документом: якщо воля власника змінилася, або довіреність була підписана особою в неадекватному стані (наприклад, літньою людиною, яка не усвідомлює наслідків), договір купівлі-продажу може бути розірваний через суд, і майно доведеться повернути.

Чи дійсно ціни впали вдвічі: аналіз ринку Харкова 2026 року

Міф про те, що в Харкові можна масово скуповувати елітне житло за 50% від вартості, сьогодні не відповідає дійсності.

Очікування покупців

Багато хто сподівається знайти однокімнатну квартиру на Салтівці або Олексіївці за мізерні суми, аргументуючи це тим, що «людям терміново потрібні гроші для життя за кордоном». Проте ринок живе за іншими законами.

Реалії ринку та статистика

Станом на першу половину 2026 року ринок нерухомості Харкова стабілізувався, а ціни навіть продемонстрували незначне зростання на фоні дефіциту якісних пропозицій. Тотальне падіння залишилося в минулому:

У Київському та Салтівському районах ціни на базові однокімнатні квартири стартують у середньому від 19 500 – 20 500 доларів.

У Шевченківському районі (найбільш затребуваному) середня вартість однокімнатної квартири тримається на рівні 30 000 доларів.

Знижку у 40–50% зараз можна отримати виключно на об’єкти, які потребують капітального відновлення після пошкоджень, або у вкрай специфічних випадках термінового продажу (які зазвичай викуповуються інвесторами ще до публікації оголошень).

Як безпечно купити квартиру по довіреності

Щоб надійно захистити свої інвестиції при купівлі квартири у довіреної особи, слід дотримуватися чіткого алгоритму:

Обов’язковий відеозв’язок із власником: Попросіть продавця вийти на зв’язок у реальному часі, показати паспорт біля обличчя та особисто підтвердити намір продати квартиру саме за узгодженою ціною. Контроль термінів: Якщо довіреність видана більше ніж півроку тому (особливо за кордоном), вимагайте від власника свіжу нотаріальну заяву про те, що він підтверджує чинність довіреності і не відкликав її. Перевірка через реєстри: Нотаріус повинен перевірити документ у Єдиному реєстрі довіреностей безпосередньо в день підписання угоди. Залучення професіоналів: Довірте супровід угоди експертам. Надійне агенство нерухомості Метраж допоможе не лише підібрати перевірений об’єкт без юридичних дефектів, але й забезпечить повноцінний аудит повноважень представника продавця.

Поширені помилки при оформленні угоди

Передача великого завдатку до перевірки. Віддавати кошти довіреній особі до підтвердження її повноважень та зв’язку з реальним власником – величезний ризик.

Ігнорування згоди другого з подружжя. Якщо квартира була придбана у шлюбі, наявність довіреності від одного не скасовує необхідності отримати нотаріальну згоду від іншого.

Заниження вартості в договорі. Спроба зекономити на податках і прописати занижену оціночну вартість може стати фатальною: у разі визнання угоди недійсною, суд зобов'яже повернути покупцеві лише ту суму, яка офіційно фігурує на папері.

Як оцінювати ефективність угоди

Купівля житла по довіреності в Харкові — це цілком робочий інструмент для придбання нерухомості. Знайти безпроблемну квартиру за півціни у 2026 році майже неможливо, однак отримати обґрунтовану знижку та придбати ліквідний об’єкт за хорошу ціну – цілком реалістичний сценарій. Успіх такої інвестиції залежить виключно від ретельної перевірки документів, здорового глузду та залучення кваліфікованих юристів чи рієлторів.

