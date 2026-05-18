У Києві жінка влаштувала стрілянину та поранила чоловіка

Поліція Києва затримала 43-річну жінку, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку та поранила чоловіка. Конфлікт стався після зауваження через гучну поведінку компанії.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 27-річного чоловіка з пораненнями руки та живота.

Інцидент стався 17 травня на проспекті Академіка Корольова у Святошинському районі столиці.

Слідство встановило, що чоловік зробив зауваження компанії жінок і чоловіків, які шуміли біля будинку. Під час конфлікту одна з жінок дістала пістолет і кілька разів вистрілила у його бік, після чого втекла.

Правоохоронці встановили особу нападниці, нею виявилася 43-річна місцева жителька. Під час обшуку у неї вилучили пістолет і набої, які направили на експертизу.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.