        Події

        У Києві жінка влаштувала стрілянину та поранила чоловіка

        Галина Шподарева
        18 Травня 2026 09:52
        читать на русском →
        Затримана за підозрою у пораненні чоловіка / Фото: Поліція Києва
        Затримана за підозрою у пораненні чоловіка / Фото: Поліція Києва

        Поліція Києва затримала 43-річну жінку, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку та поранила чоловіка. Конфлікт стався після зауваження через гучну поведінку компанії.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        За даними правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 27-річного чоловіка з пораненнями руки та живота.

        Реклама
        Реклама

        Інцидент стався 17 травня на проспекті Академіка Корольова у Святошинському районі столиці.

        Слідство встановило, що чоловік зробив зауваження компанії жінок і чоловіків, які шуміли біля будинку. Під час конфлікту одна з жінок дістала пістолет і кілька разів вистрілила у його бік, після чого втекла.

        Правоохоронці встановили особу нападниці, нею виявилася 43-річна місцева жителька. Під час обшуку у неї вилучили пістолет і набої, які направили на експертизу.

        Затриманій повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

        Вилучена зброя / Фото: Поліція Києва

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov