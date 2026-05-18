Російський дрон вдарив по китайському судну в Чорному морі

У ніч проти 18 травня російський безпілотник Shahed атакував китайське торгівельне судно в акваторії Чорного моря. Обставини влучання встановлюються.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

“Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили “шахедом” оприходувати китайське торгівельне судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове. “Произошла чудовищная ошибка”, товарищи?” — написав Плетенчук у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні вночі Одещина зазнала масованої атаки російських БпЛА. В Одесі постраждали 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Зруйновано та пошкоджено будинки.