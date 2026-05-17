Дощі та травневі грози накриють майже всю Україну: прогноз на понеділок

У понеділок, 19 травня, в Україні очікується тепла погода з температурою до +25 градусів. Водночас майже по всій країні прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря в більшості областей становитиме +20…+24 градуси. Прохолодніше буде на заході України — там очікується +18…+20 градусів.

Найтепліше, за прогнозом, буде у Луганській, Харківській та Сумській областях, де вдень температура підніметься до +22…+25 градусів.

Короткочасні дощі та місцями грози прогнозують практично по всій території України. Винятком стане лише північний схід країни.

У Києві в понеділок очікується дощ, також можлива гроза. Вдень температура повітря становитиме близько +20 градусів.

Діденко додала, що надалі температура повітря в Україні підвищуватиметься, однак грозові дощі збережуться.