Легендарний ілюзіоніст Девід Блейн відвідав Харків, Київ і Львів

Всесвітньо відомий ілюзіоніст Девід Блейн відвідав Україну та став пасажиром Укрзалізниці під час поїздки до Львова, Києва та Харкова. Американський маг приїхав підтримати поранених, залізничників та дітей “Залізної Зміни”.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Зірка світової магії Девід Блейн приїхав підтримати українців / Фото: Укрзалізниця

У компанії зазначили, що візит Блейна відбувся за підтримки фонду All Hands and Hearts. Сам ілюзіоніст пообіцяв повернутися до України ще раз — цього разу до Одеси.

“Його магія не лишає байдужим нікого, а з Україною його поєднують ще й корені — мама Девіда походить з Одеси, а свою єдину рідну доньку він назвав саме на честь українського міста”, — йдеться у повідомленні.

Девід Блейн — американський ілюзіоніст, екстремальний перформер та телеведучий, який здобув світову популярність завдяки небезпечним трюкам та вуличній магії. Він став відомим у 1990-х роках після телевізійного шоу “Street Magic”.

Блейн прославився масштабними витривалими перформансами, серед яких — багатоденне перебування у крижаному кубі, занурення у водну капсулу, а також життя без їжі у прозорому контейнері над Лондоном протягом 44 днів.

Його шоу та трюки неодноразово потрапляли до світових новин, а серед глядачів і прихильників були численні голлівудські знаменитості та політики.